5 新加坡元兑至汤加帕安加

按实际汇率将 SGD 换算成 TOP

5 sgd
8.70 top

1.00000 SGD = 1.74040 TOP

4:6 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
在一个账户中持有 40 多种货币

SGD 兑 TOP 换算表

As of 1 min ago, 1 SGD → 0 TOP
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864151.054587.77921.443031.667330.956418.9203
1GBP1.1572111.22025101.5771.669851.92941.1067521.8942
1USD0.94830.819504183.24251.368451.581150.9070517.9424
1INR0.01139220.009844780.012013110.01643930.01899450.01089650.215544

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将新加坡元兑换成至汤加帕安加

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SGD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择TOP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示SGD兑TOP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 新加坡元

SGD兑USD

SGD兑IDR

SGD兑EUR

SGD兑AUD

SGD兑GBP

SGD兑INR

SGD兑CNY

SGD兑MYR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
新加坡元/汤加潘加汇率
1 SGD1.74040 TOP
5 SGD8.70200 TOP
10 SGD17.40400 TOP
20 SGD34.80800 TOP
50 SGD87.02000 TOP
100 SGD174.04000 TOP
250 SGD435.10000 TOP
500 SGD870.20000 TOP
1000 SGD1740.40000 TOP
2000 SGD3480.80000 TOP
5000 SGD8702.00000 TOP
10000 SGD17404.00000 TOP
汤加潘加/新加坡元汇率
1 TOP0.57458 SGD
5 TOP2.87289 SGD
10 TOP5.74579 SGD
20 TOP11.49158 SGD
50 TOP28.72895 SGD
100 TOP57.45790 SGD
250 TOP143.64475 SGD
500 TOP287.28950 SGD
1000 TOP574.57900 SGD
2000 TOP1149.15800 SGD
5000 TOP2872.89500 SGD
10000 TOP5745.79000 SGD