10 新加坡元兑to Isle of Man pounds

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1 GBP1.1571411.26995105.8121.724911.914451.1076721.9494
1 USD0.911250.787433183.321.358251.50750.872217.2837
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新加坡元/马恩岛镑汇率
1 SGD0.59120 IMP
5 SGD2.95599 IMP
10 SGD5.91197 IMP
20 SGD11.82394 IMP
50 SGD29.55985 IMP
100 SGD59.11970 IMP
250 SGD147.79925 IMP
500 SGD295.59850 IMP
1000 SGD591.19700 IMP
2000 SGD1182.39400 IMP
5000 SGD2955.98500 IMP
10000 SGD5911.97000 IMP
马恩岛镑/新加坡元汇率
1 IMP1.69148 SGD
5 IMP8.45740 SGD
10 IMP16.91480 SGD
20 IMP33.82960 SGD
50 IMP84.57400 SGD
100 IMP169.14800 SGD
250 IMP422.87000 SGD
500 IMP845.74000 SGD
1000 IMP1691.48000 SGD
2000 IMP3382.96000 SGD
5000 IMP8457.40000 SGD
10000 IMP16914.80000 SGD