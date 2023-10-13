10 新加坡元兑至欧元

按实际汇率将 SGD 换算成 EUR

10 sgd
6.93 eur

1.00000 SGD = 0.69300 EUR

2:13 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
跨境汇款时省钱

SGD 兑 EUR 换算表

As of 1 min ago, 1 SGD → 0 EUR
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.054187.74641.442271.666030.956518.9109
1GBP1.1572711.21985101.5441.669061.928011.1069321.8845
1USD0.94870.819773183.2431.368251.580530.907417.9403
1INR0.01139650.009847950.01201310.01643680.01898690.01090060.215517

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将新加坡元兑换成至欧元

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SGD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择EUR作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示SGD兑EUR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 新加坡元

SGD兑USD

SGD兑IDR

SGD兑EUR

SGD兑AUD

SGD兑GBP

SGD兑INR

SGD兑CNY

SGD兑MYR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
新加坡元/欧元汇率
1 SGD0.69300 EUR
5 SGD3.46498 EUR
10 SGD6.92996 EUR
20 SGD13.85992 EUR
50 SGD34.64980 EUR
100 SGD69.29960 EUR
250 SGD173.24900 EUR
500 SGD346.49800 EUR
1000 SGD692.99600 EUR
2000 SGD1385.99200 EUR
5000 SGD3464.98000 EUR
10000 SGD6929.96000 EUR
欧元/新加坡元汇率
1 EUR1.44301 SGD
5 EUR7.21505 SGD
10 EUR14.43010 SGD
20 EUR28.86020 SGD
50 EUR72.15050 SGD
100 EUR144.30100 SGD
250 EUR360.75250 SGD
500 EUR721.50500 SGD
1000 EUR1443.01000 SGD
2000 EUR2886.02000 SGD
5000 EUR7215.05000 SGD
10000 EUR14430.10000 SGD