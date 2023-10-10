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1GBP1.1563411.21855101.4421.66741.927931.1056921.8671
1USD0.948950.820647183.2481.368351.582150.907417.9452
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瑞典克朗/泰铢汇率
1 SEK3.31703 THB
5 SEK16.58515 THB
10 SEK33.17030 THB
20 SEK66.34060 THB
50 SEK165.85150 THB
100 SEK331.70300 THB
250 SEK829.25750 THB
500 SEK1658.51500 THB
1000 SEK3317.03000 THB
2000 SEK6634.06000 THB
5000 SEK16585.15000 THB
10000 SEK33170.30000 THB
泰铢/瑞典克朗汇率
1 THB0.30147 SEK
5 THB1.50737 SEK
10 THB3.01474 SEK
20 THB6.02948 SEK
50 THB15.07370 SEK
100 THB30.14740 SEK
250 THB75.36850 SEK
500 THB150.73700 SEK
1000 THB301.47400 SEK
2000 THB602.94800 SEK
5000 THB1507.37000 SEK
10000 THB3014.74000 SEK