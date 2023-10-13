10 瑞典克朗兑新加坡元

按实际汇率将 SEK 换算成 SGD

10 sek
1.25 sgd

1.00000 SEK = 0.12466 SGD

0:50 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
海外消费无隐性费用

SEK 兑 SGD 换算表

As of 1 min ago, 1 SEK → 0 SGD
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86461.053887.72991.441861.666750.956418.9122
1GBP1.156611.21885101.471.667691.92781.1061821.8743
1USD0.948950.820446183.2511.368251.581650.9075517.9467
1INR0.01139860.009855080.012011910.01643520.01899860.01090140.215573

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将Swedish kronor兑换成新加坡元

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SEK作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择SGD作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示SEK兑SGD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 瑞典克朗

SEK兑USD

SEK兑EUR

SEK兑GBP

SEK兑DKK

SEK兑NOK

SEK兑INR

SEK兑CAD

SEK兑PLN

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
瑞典克朗/新加坡元汇率
1 SEK0.12466 SGD
5 SEK0.62333 SGD
10 SEK1.24665 SGD
20 SEK2.49330 SGD
50 SEK6.23325 SGD
100 SEK12.46650 SGD
250 SEK31.16625 SGD
500 SEK62.33250 SGD
1000 SEK124.66500 SGD
2000 SEK249.33000 SGD
5000 SEK623.32500 SGD
10000 SEK1246.65000 SGD
新加坡元/瑞典克朗汇率
1 SGD8.02148 SEK
5 SGD40.10740 SEK
10 SGD80.21480 SEK
20 SGD160.42960 SEK
50 SGD401.07400 SEK
100 SGD802.14800 SEK
250 SGD2005.37000 SEK
500 SGD4010.74000 SEK
1000 SGD8021.48000 SEK
2000 SGD16042.96000 SEK
5000 SGD40107.40000 SEK
10000 SGD80214.80000 SEK