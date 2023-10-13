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1GBP1.156611.2189101.4781.667461.927881.1062321.8796
1USD0.948850.820412183.2541.3681.581650.907517.9503
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瑞典克朗/秘鲁新索尔汇率
1 SEK0.34971 PEN
5 SEK1.74855 PEN
10 SEK3.49710 PEN
20 SEK6.99420 PEN
50 SEK17.48550 PEN
100 SEK34.97100 PEN
250 SEK87.42750 PEN
500 SEK174.85500 PEN
1000 SEK349.71000 PEN
2000 SEK699.42000 PEN
5000 SEK1748.55000 PEN
10000 SEK3497.10000 PEN
秘鲁新索尔/瑞典克朗汇率
1 PEN2.85951 SEK
5 PEN14.29755 SEK
10 PEN28.59510 SEK
20 PEN57.19020 SEK
50 PEN142.97550 SEK
100 PEN285.95100 SEK
250 PEN714.87750 SEK
500 PEN1429.75500 SEK
1000 PEN2859.51000 SEK
2000 PEN5719.02000 SEK
5000 PEN14297.55000 SEK
10000 PEN28595.10000 SEK