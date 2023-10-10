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1GBP1.156211.21775101.4321.66711.928191.1057921.897
1USD0.94950.821187183.2951.3691.583410.908117.9815
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瑞典克朗/巴西雷亚尔汇率
1 SEK0.45949 BRL
5 SEK2.29744 BRL
10 SEK4.59487 BRL
20 SEK9.18974 BRL
50 SEK22.97435 BRL
100 SEK45.94870 BRL
250 SEK114.87175 BRL
500 SEK229.74350 BRL
1000 SEK459.48700 BRL
2000 SEK918.97400 BRL
5000 SEK2297.43500 BRL
10000 SEK4594.87000 BRL
巴西雷亚尔/瑞典克朗汇率
1 BRL2.17634 SEK
5 BRL10.88170 SEK
10 BRL21.76340 SEK
20 BRL43.52680 SEK
50 BRL108.81700 SEK
100 BRL217.63400 SEK
250 BRL544.08500 SEK
500 BRL1088.17000 SEK
1000 BRL2176.34000 SEK
2000 BRL4352.68000 SEK
5000 BRL10881.70000 SEK
10000 BRL21763.40000 SEK