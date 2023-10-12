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1GBP1.156211.2177101.4281.667031.928271.1058521.9018
1USD0.94950.82122183.2951.3691.583530.9081517.9862
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瑞典克朗/阿联酋迪拉姆汇率
1 SEK0.33435 AED
5 SEK1.67173 AED
10 SEK3.34347 AED
20 SEK6.68694 AED
50 SEK16.71735 AED
100 SEK33.43470 AED
250 SEK83.58675 AED
500 SEK167.17350 AED
1000 SEK334.34700 AED
2000 SEK668.69400 AED
5000 SEK1671.73500 AED
10000 SEK3343.47000 AED
阿联酋迪拉姆/瑞典克朗汇率
1 AED2.99090 SEK
5 AED14.95450 SEK
10 AED29.90900 SEK
20 AED59.81800 SEK
50 AED149.54500 SEK
100 AED299.09000 SEK
250 AED747.72500 SEK
500 AED1495.45000 SEK
1000 AED2990.90000 SEK
2000 AED5981.80000 SEK
5000 AED14954.50000 SEK
10000 AED29909.00000 SEK