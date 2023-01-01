500 沙特里亚尔兑至泽西镑

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沙特里亚尔/泽西岛镑汇率
1 SAR0.20983 JEP
5 SAR1.04915 JEP
10 SAR2.09830 JEP
20 SAR4.19660 JEP
50 SAR10.49150 JEP
100 SAR20.98300 JEP
250 SAR52.45750 JEP
500 SAR104.91500 JEP
1000 SAR209.83000 JEP
2000 SAR419.66000 JEP
5000 SAR1049.15000 JEP
10000 SAR2098.30000 JEP
泽西岛镑/沙特里亚尔汇率
1 JEP4.76575 SAR
5 JEP23.82875 SAR
10 JEP47.65750 SAR
20 JEP95.31500 SAR
50 JEP238.28750 SAR
100 JEP476.57500 SAR
250 JEP1191.43750 SAR
500 JEP2382.87500 SAR
1000 JEP4765.75000 SAR
2000 JEP9531.50000 SAR
5000 JEP23828.75000 SAR
10000 JEP47657.50000 SAR