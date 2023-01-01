10000 俄罗斯卢布兑to New Taiwan dollars

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俄罗斯卢布/新台币汇率
1 RUB0.35240 TWD
5 RUB1.76201 TWD
10 RUB3.52401 TWD
20 RUB7.04802 TWD
50 RUB17.62005 TWD
100 RUB35.24010 TWD
250 RUB88.10025 TWD
500 RUB176.20050 TWD
1000 RUB352.40100 TWD
2000 RUB704.80200 TWD
5000 RUB1762.00500 TWD
10000 RUB3524.01000 TWD
新台币/俄罗斯卢布汇率
1 TWD2.83767 RUB
5 TWD14.18835 RUB
10 TWD28.37670 RUB
20 TWD56.75340 RUB
50 TWD141.88350 RUB
100 TWD283.76700 RUB
250 TWD709.41750 RUB
500 TWD1418.83500 RUB
1000 TWD2837.67000 RUB
2000 TWD5675.34000 RUB
5000 TWD14188.35000 RUB
10000 TWD28376.70000 RUB