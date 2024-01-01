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卡塔尔里亚尔/挪威克朗汇率
1 QAR3.00674 NOK
5 QAR15.03370 NOK
10 QAR30.06740 NOK
20 QAR60.13480 NOK
50 QAR150.33700 NOK
100 QAR300.67400 NOK
250 QAR751.68500 NOK
500 QAR1,503.37000 NOK
1000 QAR3,006.74000 NOK
2000 QAR6,013.48000 NOK
5000 QAR15,033.70000 NOK
10000 QAR30,067.40000 NOK
挪威克朗/卡塔尔里亚尔汇率
1 NOK0.33259 QAR
5 NOK1.66293 QAR
10 NOK3.32586 QAR
20 NOK6.65172 QAR
50 NOK16.62930 QAR
100 NOK33.25860 QAR
250 NOK83.14650 QAR
500 NOK166.29300 QAR
1000 NOK332.58600 QAR
2000 NOK665.17200 QAR
5000 NOK1,662.93000 QAR
10000 NOK3,325.86000 QAR