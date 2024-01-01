10 波兰兹罗提兑澳门元

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波兰兹罗提/澳门元汇率
1 PLN2.00405 MOP
5 PLN10.02025 MOP
10 PLN20.04050 MOP
20 PLN40.08100 MOP
50 PLN100.20250 MOP
100 PLN200.40500 MOP
250 PLN501.01250 MOP
500 PLN1,002.02500 MOP
1000 PLN2,004.05000 MOP
2000 PLN4,008.10000 MOP
5000 PLN10,020.25000 MOP
10000 PLN20,040.50000 MOP
澳门元/波兰兹罗提汇率
1 MOP0.49899 PLN
5 MOP2.49495 PLN
10 MOP4.98989 PLN
20 MOP9.97978 PLN
50 MOP24.94945 PLN
100 MOP49.89890 PLN
250 MOP124.74725 PLN
500 MOP249.49450 PLN
1000 MOP498.98900 PLN
2000 MOP997.97800 PLN
5000 MOP2,494.94500 PLN
10000 MOP4,989.89000 PLN