5 巴基斯坦卢比兑几内亚法郎

按实际汇率将 PKR 换算成 GNF

5 pkr
154 gnf

₨1.000 PKR = GFr30.87 GNF

15:38 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.07289.2921.4681.6470.97918.423
1 GBP1.16611.249104.0721.7111.921.14121.472
1 USD0.9330.8183.2951.371.5370.91317.185
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.206

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将巴基斯坦卢比兑换成几内亚法郎

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择PKR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GNF作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示PKR兑GNF的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 巴基斯坦卢比

PKR兑USD

PKR兑EUR

PKR兑INR

PKR兑GBP

PKR兑AED

PKR兑CAD

PKR兑SAR

PKR兑TRY

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
巴基斯坦卢比/几内亚法郎汇率
1 PKR30.86580 GNF
5 PKR154.32900 GNF
10 PKR308.65800 GNF
20 PKR617.31600 GNF
50 PKR1,543.29000 GNF
100 PKR3,086.58000 GNF
250 PKR7,716.45000 GNF
500 PKR15,432.90000 GNF
1000 PKR30,865.80000 GNF
2000 PKR61,731.60000 GNF
5000 PKR154,329.00000 GNF
10000 PKR308,658.00000 GNF
几内亚法郎/巴基斯坦卢比汇率
1 GNF0.03240 PKR
5 GNF0.16199 PKR
10 GNF0.32398 PKR
20 GNF0.64797 PKR
50 GNF1.61992 PKR
100 GNF3.23983 PKR
250 GNF8.09958 PKR
500 GNF16.19915 PKR
1000 GNF32.39830 PKR
2000 GNF64.79660 PKR
5000 GNF161.99150 PKR
10000 GNF323.98300 PKR