1,000 秘鲁新索尔兑斯威士兰里兰吉尼

按实际汇率将 PEN 换算成 SZL

1,000 pen
5,104.74 szl

S/.1.000 PEN = L5.105 SZL

09:10 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8571.07389.3921.4671.6430.97918.27
1 GBP1.16711.252104.3521.7121.9181.14321.327
1 USD0.9320.799183.3451.3671.5320.91317.034
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.204

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将Peruvian nuevo soles兑换成斯威士兰里兰吉尼

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择PEN作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择SZL作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示PEN兑SZL的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 秘鲁新索尔

PEN兑USD

PEN兑EUR

PEN兑GBP

PEN兑INR

PEN兑JPY

PEN兑RUB

PEN兑AUD

PEN兑ZAR

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
秘鲁新索尔/斯威士兰里兰吉尼汇率
1 PEN5.10474 SZL
5 PEN25.52370 SZL
10 PEN51.04740 SZL
20 PEN102.09480 SZL
50 PEN255.23700 SZL
100 PEN510.47400 SZL
250 PEN1,276.18500 SZL
500 PEN2,552.37000 SZL
1000 PEN5,104.74000 SZL
2000 PEN10,209.48000 SZL
5000 PEN25,523.70000 SZL
10000 PEN51,047.40000 SZL
斯威士兰里兰吉尼/秘鲁新索尔汇率
1 SZL0.19590 PEN
5 SZL0.97948 PEN
10 SZL1.95896 PEN
20 SZL3.91792 PEN
50 SZL9.79480 PEN
100 SZL19.58960 PEN
250 SZL48.97400 PEN
500 SZL97.94800 PEN
1000 SZL195.89600 PEN
2000 SZL391.79200 PEN
5000 SZL979.48000 PEN
10000 SZL1,958.96000 PEN