5,000 秘鲁新索尔兑圣赫勒拿磅

按实际汇率将 PEN 换算成 SHP

5,000 pen
1,073.13 shp

S/.1.000 PEN = £0.2146 SHP

09:06 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8571.07389.3921.4671.6430.97918.282
1 GBP1.16711.252104.3441.7121.9181.14321.34
1 USD0.9320.799183.3451.3671.5320.91317.046
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.205

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将Peruvian nuevo soles兑换成圣赫勒拿磅

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择PEN作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择SHP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示PEN兑SHP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 秘鲁新索尔

PEN兑USD

PEN兑EUR

PEN兑GBP

PEN兑INR

PEN兑JPY

PEN兑RUB

PEN兑AUD

PEN兑ZAR

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
秘鲁新索尔/圣赫勒拿镑汇率
1 PEN0.21463 SHP
5 PEN1.07313 SHP
10 PEN2.14626 SHP
20 PEN4.29252 SHP
50 PEN10.73130 SHP
100 PEN21.46260 SHP
250 PEN53.65650 SHP
500 PEN107.31300 SHP
1000 PEN214.62600 SHP
2000 PEN429.25200 SHP
5000 PEN1,073.13000 SHP
10000 PEN2,146.26000 SHP
圣赫勒拿镑/秘鲁新索尔汇率
1 SHP4.65926 PEN
5 SHP23.29630 PEN
10 SHP46.59260 PEN
20 SHP93.18520 PEN
50 SHP232.96300 PEN
100 SHP465.92600 PEN
250 SHP1,164.81500 PEN
500 SHP2,329.63000 PEN
1000 SHP4,659.26000 PEN
2000 SHP9,318.52000 PEN
5000 SHP23,296.30000 PEN
10000 SHP46,592.60000 PEN