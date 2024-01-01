5 阿曼里亚尔兑土库曼斯坦马纳特

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如何将阿曼里亚尔兑换成土库曼斯坦马纳特

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阿曼里亚尔/土库曼斯坦马纳特汇率
1 OMR9.09079 TMT
5 OMR45.45395 TMT
10 OMR90.90790 TMT
20 OMR181.81580 TMT
50 OMR454.53950 TMT
100 OMR909.07900 TMT
250 OMR2,272.69750 TMT
500 OMR4,545.39500 TMT
1000 OMR9,090.79000 TMT
2000 OMR18,181.58000 TMT
5000 OMR45,453.95000 TMT
10000 OMR90,907.90000 TMT
土库曼斯坦马纳特/阿曼里亚尔汇率
1 TMT0.11000 OMR
5 TMT0.55001 OMR
10 TMT1.10001 OMR
20 TMT2.20002 OMR
50 TMT5.50005 OMR
100 TMT11.00010 OMR
250 TMT27.50025 OMR
500 TMT55.00050 OMR
1000 TMT110.00100 OMR
2000 TMT220.00200 OMR
5000 TMT550.00500 OMR
10000 TMT1,100.01000 OMR