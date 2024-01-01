100 阿曼里亚尔兑罗马尼亚列伊

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阿曼里亚尔/罗马尼亚列伊汇率
1 OMR12.07230 RON
5 OMR60.36150 RON
10 OMR120.72300 RON
20 OMR241.44600 RON
50 OMR603.61500 RON
100 OMR1,207.23000 RON
250 OMR3,018.07500 RON
500 OMR6,036.15000 RON
1000 OMR12,072.30000 RON
2000 OMR24,144.60000 RON
5000 OMR60,361.50000 RON
10000 OMR120,723.00000 RON
罗马尼亚列伊/阿曼里亚尔汇率
1 RON0.08283 OMR
5 RON0.41417 OMR
10 RON0.82835 OMR
20 RON1.65669 OMR
50 RON4.14173 OMR
100 RON8.28345 OMR
250 RON20.70863 OMR
500 RON41.41725 OMR
1000 RON82.83450 OMR
2000 RON165.66900 OMR
5000 RON414.17250 OMR
10000 RON828.34500 OMR