10,000 阿曼里亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚

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阿曼里亚尔/毛里塔尼亚乌吉亚汇率
1 OMR102.61400 MRU
5 OMR513.07000 MRU
10 OMR1,026.14000 MRU
20 OMR2,052.28000 MRU
50 OMR5,130.70000 MRU
100 OMR10,261.40000 MRU
250 OMR25,653.50000 MRU
500 OMR51,307.00000 MRU
1000 OMR102,614.00000 MRU
2000 OMR205,228.00000 MRU
5000 OMR513,070.00000 MRU
10000 OMR1,026,140.00000 MRU
毛里塔尼亚乌吉亚/阿曼里亚尔汇率
1 MRU0.00975 OMR
5 MRU0.04873 OMR
10 MRU0.09745 OMR
20 MRU0.19491 OMR
50 MRU0.48726 OMR
100 MRU0.97453 OMR
250 MRU2.43632 OMR
500 MRU4.87263 OMR
1000 MRU9.74526 OMR
2000 MRU19.49052 OMR
5000 MRU48.72630 OMR
10000 MRU97.45260 OMR