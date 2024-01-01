2,000 纳米比亚元兑斯里兰卡卢比
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|1 NAD兑LKR
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|16.8327
|16.9940
|低
|16.3281
|15.9520
|一般
|16.5771
|16.5090
|更改
|-2.42%
|1.01%
|查看完整历史记录
1 NAD 兑 LKR 统计信息
过去 30 天，NAD 兑 LKR 的表现如下：30 天高点为 16.8327，30 天低点为 16.3281。这意味着 30 天平均值为 16.5771。NAD 兑 LKR 的变化为 -2.42。
过去 90 天，NAD 兑 LKR 的表现如下：90 天高点为 16.9940，90 天低点为 15.9520。这意味着 90 天平均值为 16.5090。NAD 兑 LKR 的变化为 1.01。
如何将纳米比亚元兑换成斯里兰卡卢比
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择NAD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择LKR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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