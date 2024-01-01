5 纳米比亚元兑哥斯达黎加科朗
按实际汇率将 NAD 换算成 CRC
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|1 NAD兑CRC
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|29.3333
|29.3862
|低
|28.3663
|27.7525
|一般
|28.8341
|28.5793
|更改
|-0.56%
|4.03%
|查看完整历史记录
1 NAD 兑 CRC 统计信息
过去 30 天，NAD 兑 CRC 的表现如下：30 天高点为 29.3333，30 天低点为 28.3663。这意味着 30 天平均值为 28.8341。NAD 兑 CRC 的变化为 -0.56。
过去 90 天，NAD 兑 CRC 的表现如下：90 天高点为 29.3862，90 天低点为 27.7525。这意味着 90 天平均值为 28.5793。NAD 兑 CRC 的变化为 4.03。
如何将纳米比亚元兑换成哥斯达黎加科朗
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择NAD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择CRC作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示NAD兑CRC的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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