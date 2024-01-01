10 莫桑比克梅蒂卡尔兑印尼盾
按实际汇率将 MZN 换算成 IDR
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|1 MZN兑IDR
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|255.4150
|258.3830
|低
|249.5980
|249.5980
|一般
|253.8931
|254.5305
|更改
|-2.28%
|-0.69%
|查看完整历史记录
1 MZN 兑 IDR 统计信息
过去 30 天，MZN 兑 IDR 的表现如下：30 天高点为 255.4150，30 天低点为 249.5980。这意味着 30 天平均值为 253.8931。MZN 兑 IDR 的变化为 -2.28。
过去 90 天，MZN 兑 IDR 的表现如下：90 天高点为 258.3830，90 天低点为 249.5980。这意味着 90 天平均值为 254.5305。MZN 兑 IDR 的变化为 -0.69。
如何将莫桑比克梅蒂卡尔兑换成印尼盾
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MZN作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择IDR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示MZN兑IDR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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