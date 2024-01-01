250 墨西哥比索兑尼加拉瓜科多巴

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Mex$1.000 MXN = C$1.852 NIO

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NIO
1 MXN兑NIO过去 30 天过去 90 天
1.91322.0536
1.85021.8332
一般1.88701.9098
更改-2.37%-9.83%
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1 MXN 兑 NIO 统计信息

过去 30 天，MXN 兑 NIO 的表现如下：30 天高点为 1.9132，30 天低点为 1.8502。这意味着 30 天平均值为 1.8870。MXN 兑 NIO 的变化为 -2.37。

过去 90 天，MXN 兑 NIO 的表现如下：90 天高点为 2.0536，90 天低点为 1.8332。这意味着 90 天平均值为 1.9098。MXN 兑 NIO 的变化为 -9.83。

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热门货币

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.921.3884.0720.7660.8651.4915.693
1 EUR1.08711.591.3560.8330.941.626.186
1 CAD0.7250.667160.9190.5550.6271.0814.125
1 INR0.0120.0110.01610.0090.010.0180.068

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墨西哥比索/尼加拉瓜科多巴汇率
1 MXN1.85170 NIO
5 MXN9.25850 NIO
10 MXN18.51700 NIO
20 MXN37.03400 NIO
50 MXN92.58500 NIO
100 MXN185.17000 NIO
250 MXN462.92500 NIO
500 MXN925.85000 NIO
1000 MXN1,851.70000 NIO
2000 MXN3,703.40000 NIO
5000 MXN9,258.50000 NIO
10000 MXN18,517.00000 NIO
尼加拉瓜科多巴/墨西哥比索汇率
1 NIO0.54005 MXN
5 NIO2.70023 MXN
10 NIO5.40045 MXN
20 NIO10.80090 MXN
50 NIO27.00225 MXN
100 NIO54.00450 MXN
250 NIO135.01125 MXN
500 NIO270.02250 MXN
1000 NIO540.04500 MXN
2000 NIO1,080.09000 MXN
5000 NIO2,700.22500 MXN
10000 NIO5,400.45000 MXN