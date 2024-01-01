1,000 墨西哥比索兑日元

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Mex$1.000 MXN = ¥7.523 JPY

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JPY
1 MXN兑JPY过去 30 天过去 90 天
7.73588.7442
7.21707.0776
一般7.52177.6009
更改1.51%-13.97%
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1 MXN 兑 JPY 统计信息

过去 30 天，MXN 兑 JPY 的表现如下：30 天高点为 7.7358，30 天低点为 7.2170。这意味着 30 天平均值为 7.5217。MXN 兑 JPY 的变化为 1.51。

过去 90 天，MXN 兑 JPY 的表现如下：90 天高点为 8.7442，90 天低点为 7.0776。这意味着 90 天平均值为 7.6009。MXN 兑 JPY 的变化为 -13.97。

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热门货币

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.921.3884.0720.7660.8651.4915.693
1 EUR1.08711.591.3560.8330.941.626.186
1 CAD0.7250.667160.9190.5550.6271.0814.125
1 INR0.0120.0110.01610.0090.010.0180.068

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墨西哥比索/日元汇率
1 MXN7.52305 JPY
5 MXN37.61525 JPY
10 MXN75.23050 JPY
20 MXN150.46100 JPY
50 MXN376.15250 JPY
100 MXN752.30500 JPY
250 MXN1,880.76250 JPY
500 MXN3,761.52500 JPY
1000 MXN7,523.05000 JPY
2000 MXN15,046.10000 JPY
5000 MXN37,615.25000 JPY
10000 MXN75,230.50000 JPY
日元/墨西哥比索汇率
100 JPY13.29250 MXN
1000 JPY132.92500 MXN
1500 JPY199.38750 MXN
2000 JPY265.85000 MXN
3000 JPY398.77500 MXN
5000 JPY664.62500 MXN
5400 JPY717.79500 MXN
10000 JPY1,329.25000 MXN
15000 JPY1,993.87500 MXN
20000 JPY2,658.50000 MXN
25000 JPY3,323.12500 MXN
30000 JPY3,987.75000 MXN