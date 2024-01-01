10 墨西哥比索兑克罗地亚库纳

按实际汇率将 MXN 换算成 HRK

Mex$1.000 MXN = kn0.3532 HRK

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2023 年 1 月 1 日，克罗地亚采用欧元，取代克罗地亚库纳 (HRK) 作为其货币。
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MXN 兑 HRK 换算表

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HRK
1 MXN兑HRK过去 30 天过去 90 天
0.36410.3912
0.35260.3494
一般0.35990.3641
更改-2.32%-9.72%
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1 MXN 兑 HRK 统计信息

过去 30 天，MXN 兑 HRK 的表现如下：30 天高点为 0.3641，30 天低点为 0.3526。这意味着 30 天平均值为 0.3599。MXN 兑 HRK 的变化为 -2.32。

过去 90 天，MXN 兑 HRK 的表现如下：90 天高点为 0.3912，90 天低点为 0.3494。这意味着 90 天平均值为 0.3641。MXN 兑 HRK 的变化为 -9.72。

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热门货币

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.920251.3800584.07150.7662250.864651.49125.693
1 EUR1.0866511.4996391.35630.8326750.9397251.620416.1863
1 CAD0.7246110.666831160.91920.5552150.6265351.080544.12521
1 INR0.01189460.01094620.016415210.009113970.01028470.01773730.0677162

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如何将墨西哥比索兑换成克罗地亚库纳

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墨西哥比索/克罗地亚库纳汇率
1 MXN0.35320 HRK
5 MXN1.76602 HRK
10 MXN3.53205 HRK
20 MXN7.06410 HRK
50 MXN17.66025 HRK
100 MXN35.32050 HRK
250 MXN88.30125 HRK
500 MXN176.60250 HRK
1000 MXN353.20500 HRK
2000 MXN706.41000 HRK
5000 MXN1766.02500 HRK
10000 MXN3532.05000 HRK
克罗地亚库纳/墨西哥比索汇率
1 HRK2.83122 MXN
5 HRK14.15610 MXN
10 HRK28.31220 MXN
20 HRK56.62440 MXN
50 HRK141.56100 MXN
100 HRK283.12200 MXN
250 HRK707.80500 MXN
500 HRK1415.61000 MXN
1000 HRK2831.22000 MXN
2000 HRK5662.44000 MXN
5000 HRK14156.10000 MXN
10000 HRK28312.20000 MXN