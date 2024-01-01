250 马尔代夫卢菲亚兑缅甸元

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1 MVR兑MMK过去 30 天过去 90 天
138.3100138.3100
136.2860136.2630
一般137.6941137.4208
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1 MVR 兑 MMK 统计信息

过去 30 天，MVR 兑 MMK 的表现如下：30 天高点为 138.3100，30 天低点为 136.2860。这意味着 30 天平均值为 137.6941。MVR 兑 MMK 的变化为 -1.16。

过去 90 天，MVR 兑 MMK 的表现如下：90 天高点为 138.3100，90 天低点为 136.2630。这意味着 90 天平均值为 137.4208。MVR 兑 MMK 的变化为 0.00。

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 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.3420.9161.5161.3730.78483.9321.323
1 ZAR0.05510.050.0830.0750.0434.5760.072
1 EUR1.09220.03111.6551.4990.85691.6621.445
1 AUD0.6612.1010.60410.9060.51755.3740.873

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马尔代夫拉菲亚/缅甸元汇率
1 MVR136.39600 MMK
5 MVR681.98000 MMK
10 MVR1,363.96000 MMK
20 MVR2,727.92000 MMK
50 MVR6,819.80000 MMK
100 MVR13,639.60000 MMK
250 MVR34,099.00000 MMK
500 MVR68,198.00000 MMK
1000 MVR136,396.00000 MMK
2000 MVR272,792.00000 MMK
5000 MVR681,980.00000 MMK
10000 MVR1,363,960.00000 MMK
缅甸元/马尔代夫拉菲亚汇率
1 MMK0.00733 MVR
5 MMK0.03666 MVR
10 MMK0.07332 MVR
20 MMK0.14663 MVR
50 MMK0.36658 MVR
100 MMK0.73316 MVR
250 MMK1.83289 MVR
500 MMK3.66579 MVR
1000 MMK7.33157 MVR
2000 MMK14.66314 MVR
5000 MMK36.65785 MVR
10000 MMK73.31570 MVR