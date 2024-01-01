10 毛里求斯卢比兑塞拉里昂列昂

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₨1.000 MUR = Le486.0 SLL

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1 MUR兑SLL过去 30 天过去 90 天
488.1490497.2620
459.6320459.6320
一般479.0311479.7218
更改5.58%0.92%
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1 MUR 兑 SLL 统计信息

过去 30 天，MUR 兑 SLL 的表现如下：30 天高点为 488.1490，30 天低点为 459.6320。这意味着 30 天平均值为 479.0311。MUR 兑 SLL 的变化为 5.58。

过去 90 天，MUR 兑 SLL 的表现如下：90 天高点为 497.2620，90 天低点为 459.6320。这意味着 90 天平均值为 479.7218。MUR 兑 SLL 的变化为 0.92。

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热门货币

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7840.9161.51718.3411.3731.32583.971
1 GBP1.27511.1681.93423.3841.7511.689107.058
1 EUR1.0920.85611.65620.0241.4991.44791.675
1 AUD0.6590.5170.604112.0910.9050.87455.358

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毛里求斯卢比/塞拉利昂利昂汇率
1 MUR485.98800 SLL
5 MUR2,429.94000 SLL
10 MUR4,859.88000 SLL
20 MUR9,719.76000 SLL
50 MUR24,299.40000 SLL
100 MUR48,598.80000 SLL
250 MUR121,497.00000 SLL
500 MUR242,994.00000 SLL
1000 MUR485,988.00000 SLL
2000 MUR971,976.00000 SLL
5000 MUR2,429,940.00000 SLL
10000 MUR4,859,880.00000 SLL
塞拉利昂利昂/毛里求斯卢比汇率
1 SLL0.00206 MUR
5 SLL0.01029 MUR
10 SLL0.02058 MUR
20 SLL0.04115 MUR
50 SLL0.10288 MUR
100 SLL0.20577 MUR
250 SLL0.51442 MUR
500 SLL1.02884 MUR
1000 SLL2.05767 MUR
2000 SLL4.11534 MUR
5000 SLL10.28835 MUR
10000 SLL20.57670 MUR