10 澳门元兑西非法郎

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1 MOP兑XOF过去 30 天过去 90 天
75.565976.3669
74.562374.5623
一般74.999875.3674
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1 MOP 兑 XOF 统计信息

过去 30 天，MOP 兑 XOF 的表现如下：30 天高点为 75.5659，30 天低点为 74.5623。这意味着 30 天平均值为 74.9998。MOP 兑 XOF 的变化为 -0.69。

过去 90 天，MOP 兑 XOF 的表现如下：90 天高点为 76.3669，90 天低点为 74.5623。这意味着 90 天平均值为 75.3674。MOP 兑 XOF 的变化为 -1.09。

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1 AED10.272433.83322.870.2141.9540.3740.249
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澳门元/西非法郎汇率
1 MOP74.85150 XOF
5 MOP374.25750 XOF
10 MOP748.51500 XOF
20 MOP1,497.03000 XOF
50 MOP3,742.57500 XOF
100 MOP7,485.15000 XOF
250 MOP18,712.87500 XOF
500 MOP37,425.75000 XOF
1000 MOP74,851.50000 XOF
2000 MOP149,703.00000 XOF
5000 MOP374,257.50000 XOF
10000 MOP748,515.00000 XOF
西非法郎/澳门元汇率
1 XOF0.01336 MOP
5 XOF0.06680 MOP
10 XOF0.13360 MOP
20 XOF0.26720 MOP
50 XOF0.66799 MOP
100 XOF1.33598 MOP
250 XOF3.33995 MOP
500 XOF6.67990 MOP
1000 XOF13.35980 MOP
2000 XOF26.71960 MOP
5000 XOF66.79900 MOP
10000 XOF133.59800 MOP