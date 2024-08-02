澳门元 至几内亚法郎 汇率历史

今日 澳门元 至几内亚法郎 的汇率目前为 1,073.260，较昨日变动 0.445%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.287%。

过去一周，澳门元 至几内亚法郎 的汇率在 05-08-2024 的最高点 1,074.980 和 02-08-2024 的最低点 1,062.670 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.764%。