50 澳门元兑智利比索
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|1 MOP兑CLP
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|118.9170
|118.9170
|低
|112.6000
|110.5270
|一般
|116.6739
|115.3447
|更改
|0.82%
|1.24%
|查看完整历史记录
1 MOP 兑 CLP 统计信息
过去 30 天，MOP 兑 CLP 的表现如下：30 天高点为 118.9170，30 天低点为 112.6000。这意味着 30 天平均值为 116.6739。MOP 兑 CLP 的变化为 0.82。
过去 90 天，MOP 兑 CLP 的表现如下：90 天高点为 118.9170，90 天低点为 110.5270。这意味着 90 天平均值为 115.3447。MOP 兑 CLP 的变化为 1.24。
如何将澳门元兑换成智利比索
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MOP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择CLP作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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