20 澳门元兑孟加拉塔卡

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1 MOP兑BDT过去 30 天过去 90 天
14.635114.6351
14.591914.5044
一般14.604114.5845
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1 MOP 兑 BDT 统计信息

过去 30 天，MOP 兑 BDT 的表现如下：30 天高点为 14.6351，30 天低点为 14.5919。这意味着 30 天平均值为 14.6041。MOP 兑 BDT 的变化为 0.17。

过去 90 天，MOP 兑 BDT 的表现如下：90 天高点为 14.6351，90 天低点为 14.5044。这意味着 90 天平均值为 14.5845。MOP 兑 BDT 的变化为 0.85。

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 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272433.8322.870.2141.9540.3740.249
1 USD3.67311,593.4884.0010.7847.1761.3730.916
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澳门元/孟加拉塔卡汇率
1 MOP14.62770 BDT
5 MOP73.13850 BDT
10 MOP146.27700 BDT
20 MOP292.55400 BDT
50 MOP731.38500 BDT
100 MOP1,462.77000 BDT
250 MOP3,656.92500 BDT
500 MOP7,313.85000 BDT
1000 MOP14,627.70000 BDT
2000 MOP29,255.40000 BDT
5000 MOP73,138.50000 BDT
10000 MOP146,277.00000 BDT
孟加拉塔卡/澳门元汇率
1 BDT0.06836 MOP
5 BDT0.34182 MOP
10 BDT0.68363 MOP
20 BDT1.36727 MOP
50 BDT3.41817 MOP
100 BDT6.83633 MOP
250 BDT17.09083 MOP
500 BDT34.18165 MOP
1000 BDT68.36330 MOP
2000 BDT136.72660 MOP
5000 BDT341.81650 MOP
10000 BDT683.63300 MOP