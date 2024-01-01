2,000 蒙古图格里克兑圣赫勒拿磅

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1 USD10.7851.5181.66518.3520.91683.9971.373
1 GBP1.27511.9342.12223.3931.168107.0671.75
1 AUD0.6590.51711.09712.0930.60455.350.905
1 NZD0.6010.4710.912111.0240.5550.4570.825

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蒙古图格里克/圣赫勒拿镑汇率
1 MNT0.00023 SHP
5 MNT0.00116 SHP
10 MNT0.00232 SHP
20 MNT0.00464 SHP
50 MNT0.01160 SHP
100 MNT0.02320 SHP
250 MNT0.05799 SHP
500 MNT0.11599 SHP
1000 MNT0.23198 SHP
2000 MNT0.46395 SHP
5000 MNT1.15989 SHP
10000 MNT2.31977 SHP
圣赫勒拿镑/蒙古图格里克汇率
1 SHP4,310.78000 MNT
5 SHP21,553.90000 MNT
10 SHP43,107.80000 MNT
20 SHP86,215.60000 MNT
50 SHP215,539.00000 MNT
100 SHP431,078.00000 MNT
250 SHP1,077,695.00000 MNT
500 SHP2,155,390.00000 MNT
1000 SHP4,310,780.00000 MNT
2000 SHP8,621,560.00000 MNT
5000 SHP21,553,900.00000 MNT
10000 SHP43,107,800.00000 MNT