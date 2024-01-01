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过去 30 天，MNT 兑 SGD 的表现如下：30 天高点为 0.0004，30 天低点为 0.0004。这意味着 30 天平均值为 0.0004。MNT 兑 SGD 的变化为 -1.95。

过去 90 天，MNT 兑 SGD 的表现如下：90 天高点为 0.0004，90 天低点为 0.0004。这意味着 90 天平均值为 0.0004。MNT 兑 SGD 的变化为 -2.29。

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1 USD10.7851.5171.66518.3520.91683.9911.373
1 GBP1.27511.9342.12223.3921.168107.0581.75
1 AUD0.6590.51711.09712.0950.60455.3540.905
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蒙古图格里克/新加坡元汇率
1 MNT0.00039 SGD
5 MNT0.00196 SGD
10 MNT0.00392 SGD
20 MNT0.00784 SGD
50 MNT0.01960 SGD
100 MNT0.03920 SGD
250 MNT0.09801 SGD
500 MNT0.19602 SGD
1000 MNT0.39204 SGD
2000 MNT0.78408 SGD
5000 MNT1.96020 SGD
10000 MNT3.92039 SGD
新加坡元/蒙古图格里克汇率
1 SGD2,550.76000 MNT
5 SGD12,753.80000 MNT
10 SGD25,507.60000 MNT
20 SGD51,015.20000 MNT
50 SGD127,538.00000 MNT
100 SGD255,076.00000 MNT
250 SGD637,690.00000 MNT
500 SGD1,275,380.00000 MNT
1000 SGD2,550,760.00000 MNT
2000 SGD5,101,520.00000 MNT
5000 SGD12,753,800.00000 MNT
10000 SGD25,507,600.00000 MNT