5 莱索托洛蒂兑至格恩西岛镑

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1 EUR10.86421.097491.46391.491041.654830.957518.9652
1 GBP1.1571411.26985105.8371.725351.914881.1079621.9454
1 USD0.911250.787495183.3461.35871.507950.872517.2819
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如何将莱索托洛蒂兑换成至格恩西岛镑

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莱索托洛蒂/根西岛镑汇率
1 LSL0.04209 GGP
5 LSL0.21043 GGP
10 LSL0.42086 GGP
20 LSL0.84173 GGP
50 LSL2.10432 GGP
100 LSL4.20863 GGP
250 LSL10.52158 GGP
500 LSL21.04315 GGP
1000 LSL42.08630 GGP
2000 LSL84.17260 GGP
5000 LSL210.43150 GGP
10000 LSL420.86300 GGP
根西岛镑/莱索托洛蒂汇率
1 GGP23.76070 LSL
5 GGP118.80350 LSL
10 GGP237.60700 LSL
20 GGP475.21400 LSL
50 GGP1188.03500 LSL
100 GGP2376.07000 LSL
250 GGP5940.17500 LSL
500 GGP11880.35000 LSL
1000 GGP23760.70000 LSL
2000 GGP47521.40000 LSL
5000 GGP118803.50000 LSL
10000 GGP237607.00000 LSL