10 利比里亚元兑to Isle of Man pounds

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1 GBP1.1570111.2697105.8271.725141.914941.1079521.9457
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利比里亚元/马恩岛镑汇率
1 LRD0.00411 IMP
5 LRD0.02056 IMP
10 LRD0.04113 IMP
20 LRD0.08225 IMP
50 LRD0.20564 IMP
100 LRD0.41127 IMP
250 LRD1.02818 IMP
500 LRD2.05636 IMP
1000 LRD4.11272 IMP
2000 LRD8.22544 IMP
5000 LRD20.56360 IMP
10000 LRD41.12720 IMP
马恩岛镑/利比里亚元汇率
1 IMP243.14800 LRD
5 IMP1215.74000 LRD
10 IMP2431.48000 LRD
20 IMP4862.96000 LRD
50 IMP12157.40000 LRD
100 IMP24314.80000 LRD
250 IMP60787.00000 LRD
500 IMP121574.00000 LRD
1000 IMP243148.00000 LRD
2000 IMP486296.00000 LRD
5000 IMP1215740.00000 LRD
10000 IMP2431480.00000 LRD