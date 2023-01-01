1000 黎巴嫩磅兑to Isle of Man pounds

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1 GBP1.1570111.2697105.8271.725271.915661.1078921.9461
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黎巴嫩镑/马恩岛镑汇率
1 LBP0.00005 IMP
5 LBP0.00026 IMP
10 LBP0.00052 IMP
20 LBP0.00105 IMP
50 LBP0.00262 IMP
100 LBP0.00524 IMP
250 LBP0.01310 IMP
500 LBP0.02620 IMP
1000 LBP0.05239 IMP
2000 LBP0.10479 IMP
5000 LBP0.26197 IMP
10000 LBP0.52394 IMP
马恩岛镑/黎巴嫩镑汇率
1 IMP19086.10000 LBP
5 IMP95430.50000 LBP
10 IMP190861.00000 LBP
20 IMP381722.00000 LBP
50 IMP954305.00000 LBP
100 IMP1908610.00000 LBP
250 IMP4771525.00000 LBP
500 IMP9543050.00000 LBP
1000 IMP19086100.00000 LBP
2000 IMP38172200.00000 LBP
5000 IMP95430500.00000 LBP
10000 IMP190861000.00000 LBP