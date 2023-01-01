250 开曼元兑to Isle of Man pounds

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1 GBP1.1570711.26965105.821.725581.916891.1079521.9495
1 USD0.911350.787619183.3461.35911.509780.8726517.2878
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开曼群岛元/马恩岛镑汇率
1 KYD0.94897 IMP
5 KYD4.74484 IMP
10 KYD9.48969 IMP
20 KYD18.97938 IMP
50 KYD47.44845 IMP
100 KYD94.89690 IMP
250 KYD237.24225 IMP
500 KYD474.48450 IMP
1000 KYD948.96900 IMP
2000 KYD1897.93800 IMP
5000 KYD4744.84500 IMP
10000 KYD9489.69000 IMP
马恩岛镑/开曼群岛元汇率
1 IMP1.05378 KYD
5 IMP5.26890 KYD
10 IMP10.53780 KYD
20 IMP21.07560 KYD
50 IMP52.68900 KYD
100 IMP105.37800 KYD
250 IMP263.44500 KYD
500 IMP526.89000 KYD
1000 IMP1053.78000 KYD
2000 IMP2107.56000 KYD
5000 IMP5268.90000 KYD
10000 IMP10537.80000 KYD