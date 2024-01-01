250 柬埔寨瑞尔兑黎巴嫩磅

按实际汇率将 KHR 换算成 LBP

៛1.000 KHR = ل.ل.22.04 LBP

16:50 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

KHR 兑 LBP 换算表

0

已于数秒前更新
中间市场汇率

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

LBP
1 KHR兑LBP过去 30 天过去 90 天
22.045722.0699
22.003721.7762
一般22.029821.9491
更改0.04%1.22%
查看完整历史记录

1 KHR 兑 LBP 统计信息

过去 30 天，KHR 兑 LBP 的表现如下：30 天高点为 22.0457，30 天低点为 22.0037。这意味着 30 天平均值为 22.0298。KHR 兑 LBP 的变化为 0.04。

过去 90 天，KHR 兑 LBP 的表现如下：90 天高点为 22.0699，90 天低点为 21.7762。这意味着 90 天平均值为 21.9491。KHR 兑 LBP 的变化为 1.22。

跟踪市场汇率View KHR to LBP chart

热门货币

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.3841.5020.9257.11923.36384.0880.77
1 CAD0.72311.0850.6685.14416.8860.7550.556
1 AUD0.6660.92210.6164.74115.55955.9980.513
1 EUR1.0821.4971.62417.70125.2790.9540.833

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将柬埔寨瑞尔兑换成黎巴嫩磅

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择KHR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择LBP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示KHR兑LBP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

柬埔寨瑞尔 的热门货币对

KHR兑USD

KHR兑CAD

KHR兑AUD

KHR兑EUR

KHR兑CNY

KHR兑CZK

KHR兑INR

KHR兑GBP

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
柬埔寨瑞尔/黎巴嫩镑汇率
1 KHR22.04130 LBP
5 KHR110.20650 LBP
10 KHR220.41300 LBP
20 KHR440.82600 LBP
50 KHR1,102.06500 LBP
100 KHR2,204.13000 LBP
250 KHR5,510.32500 LBP
500 KHR11,020.65000 LBP
1000 KHR22,041.30000 LBP
2000 KHR44,082.60000 LBP
5000 KHR110,206.50000 LBP
10000 KHR220,413.00000 LBP
黎巴嫩镑/柬埔寨瑞尔汇率
1 LBP0.04537 KHR
5 LBP0.22685 KHR
10 LBP0.45369 KHR
20 LBP0.90739 KHR
50 LBP2.26847 KHR
100 LBP4.53694 KHR
250 LBP11.34235 KHR
500 LBP22.68470 KHR
1000 LBP45.36940 KHR
2000 LBP90.73880 KHR
5000 LBP226.84700 KHR
10000 LBP453.69400 KHR