10 肯尼亚先令兑海地古德

按实际汇率将 KES 换算成 HTG

10 kes
9.81 htg

Ksh1.000 KES = G0.9810 HTG

01:46 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.3611,235.661.370.9340.8021.53883.332
1 SGD0.7351907.6061.0060.6860.5891.1361.209
1 NGN0.0010.00110.0010.0010.0010.0010.067
1 CAD0.730.994901.90910.6820.5861.12360.824

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将肯尼亚先令兑换成海地古德

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择KES作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HTG作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示KES兑HTG的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 肯尼亚先令

KES兑USD

KES兑SGD

KES兑NGN

KES兑CAD

KES兑EUR

KES兑GBP

KES兑AUD

KES兑INR

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
肯尼亚先令/海地古德汇率
1 KES0.98098 HTG
5 KES4.90490 HTG
10 KES9.80980 HTG
20 KES19.61960 HTG
50 KES49.04900 HTG
100 KES98.09800 HTG
250 KES245.24500 HTG
500 KES490.49000 HTG
1000 KES980.98000 HTG
2000 KES1,961.96000 HTG
5000 KES4,904.90000 HTG
10000 KES9,809.80000 HTG
海地古德/肯尼亚先令汇率
1 HTG1.01939 KES
5 HTG5.09695 KES
10 HTG10.19390 KES
20 HTG20.38780 KES
50 HTG50.96950 KES
100 HTG101.93900 KES
250 HTG254.84750 KES
500 HTG509.69500 KES
1000 HTG1,019.39000 KES
2000 HTG2,038.78000 KES
5000 HTG5,096.95000 KES
10000 HTG10,193.90000 KES