5,000 肯尼亚先令兑洪都拉斯伦皮拉

按实际汇率将 KES 换算成 HNL

5,000 kes
916.66 hnl

Ksh1.000 KES = L0.1833 HNL

01:03 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.3611,235.671.370.9340.8021.53883.33
1 SGD0.7351907.6131.0060.6860.5891.1361.207
1 NGN0.0010.00110.0010.0010.0010.0010.067
1 CAD0.730.994901.91610.6820.5861.12360.823

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将肯尼亚先令兑换成洪都拉斯伦皮拉

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择KES作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HNL作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示KES兑HNL的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 肯尼亚先令

KES兑USD

KES兑SGD

KES兑NGN

KES兑CAD

KES兑EUR

KES兑GBP

KES兑AUD

KES兑INR

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
肯尼亚先令/洪都拉斯伦皮拉汇率
1 KES0.18333 HNL
5 KES0.91666 HNL
10 KES1.83331 HNL
20 KES3.66662 HNL
50 KES9.16655 HNL
100 KES18.33310 HNL
250 KES45.83275 HNL
500 KES91.66550 HNL
1000 KES183.33100 HNL
2000 KES366.66200 HNL
5000 KES916.65500 HNL
10000 KES1,833.31000 HNL
洪都拉斯伦皮拉/肯尼亚先令汇率
1 HNL5.45461 KES
5 HNL27.27305 KES
10 HNL54.54610 KES
20 HNL109.09220 KES
50 HNL272.73050 KES
100 HNL545.46100 KES
250 HNL1,363.65250 KES
500 HNL2,727.30500 KES
1000 HNL5,454.61000 KES
2000 HNL10,909.22000 KES
5000 HNL27,273.05000 KES
10000 HNL54,546.10000 KES