5 牙买加元兑佛得角埃斯库多

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1 USD1155.1151.5411.3620.93619.2370.8041.372
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牙买加元/佛得角埃斯库多汇率
1 JMD0.66664 CVE
5 JMD3.33321 CVE
10 JMD6.66641 CVE
20 JMD13.33282 CVE
50 JMD33.33205 CVE
100 JMD66.66410 CVE
250 JMD166.66025 CVE
500 JMD333.32050 CVE
1000 JMD666.64100 CVE
2000 JMD1,333.28200 CVE
5000 JMD3,333.20500 CVE
10000 JMD6,666.41000 CVE
佛得角埃斯库多/牙买加元汇率
1 CVE1.50006 JMD
5 CVE7.50030 JMD
10 CVE15.00060 JMD
20 CVE30.00120 JMD
50 CVE75.00300 JMD
100 CVE150.00600 JMD
250 CVE375.01500 JMD
500 CVE750.03000 JMD
1000 CVE1,500.06000 JMD
2000 CVE3,000.12000 JMD
5000 CVE7,500.30000 JMD
10000 CVE15,000.60000 JMD