10 冰岛克朗兑保加利亚列弗

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冰岛克朗/保加利亚列弗汇率
1 ISK0.01301 BGN
5 ISK0.06505 BGN
10 ISK0.13010 BGN
20 ISK0.26020 BGN
50 ISK0.65051 BGN
100 ISK1.30102 BGN
250 ISK3.25255 BGN
500 ISK6.50510 BGN
1000 ISK13.01020 BGN
2000 ISK26.02040 BGN
5000 ISK65.05100 BGN
10000 ISK130.10200 BGN
保加利亚列弗/冰岛克朗汇率
1 BGN76.86270 ISK
5 BGN384.31350 ISK
10 BGN768.62700 ISK
20 BGN1,537.25400 ISK
50 BGN3,843.13500 ISK
100 BGN7,686.27000 ISK
250 BGN19,215.67500 ISK
500 BGN38,431.35000 ISK
1000 BGN76,862.70000 ISK
2000 BGN153,725.40000 ISK
5000 BGN384,313.50000 ISK
10000 BGN768,627.00000 ISK