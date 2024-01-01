5,000 马恩岛镑兑阿曼里亚尔

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马恩岛镑/阿曼里亚尔汇率
1 IMP0.47858 OMR
5 IMP2.39290 OMR
10 IMP4.78580 OMR
20 IMP9.57160 OMR
50 IMP23.92900 OMR
100 IMP47.85800 OMR
250 IMP119.64500 OMR
500 IMP239.29000 OMR
1000 IMP478.58000 OMR
2000 IMP957.16000 OMR
5000 IMP2,392.90000 OMR
10000 IMP4,785.80000 OMR
阿曼里亚尔/马恩岛镑汇率
1 OMR2.08951 IMP
5 OMR10.44755 IMP
10 OMR20.89510 IMP
20 OMR41.79020 IMP
50 OMR104.47550 IMP
100 OMR208.95100 IMP
250 OMR522.37750 IMP
500 OMR1,044.75500 IMP
1000 OMR2,089.51000 IMP
2000 OMR4,179.02000 IMP
5000 OMR10,447.55000 IMP
10000 OMR20,895.10000 IMP