2,000 以色列新谢克尔兑巴基斯坦卢比
按实际汇率将 ILS 换算成 PKR
|1 ILS兑PKR
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|77.5411
|77.5411
|低
|72.8284
|72.8284
|一般
|75.4914
|75.1924
|更改
|-2.49%
|-1.36%
|查看完整历史记录
1 ILS 兑 PKR 统计信息
过去 30 天，ILS 兑 PKR 的表现如下：30 天高点为 77.5411，30 天低点为 72.8284。这意味着 30 天平均值为 75.4914。ILS 兑 PKR 的变化为 -2.49。
过去 90 天，ILS 兑 PKR 的表现如下：90 天高点为 77.5411，90 天低点为 72.8284。这意味着 90 天平均值为 75.1924。ILS 兑 PKR 的变化为 -1.36。
如何将以色列新谢克尔兑换成巴基斯坦卢比
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择ILS作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择PKR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示ILS兑PKR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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