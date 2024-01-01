5 海地古德兑黎巴嫩磅

按实际汇率将 HTG 换算成 LBP

5 htg
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1 HTG兑LBP过去 30 天过去 90 天
682.2170682.2170
678.0100674.2410
一般680.2499678.0630
更改-0.10%0.32%
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1 HTG 兑 LBP 统计信息

过去 30 天，HTG 兑 LBP 的表现如下：30 天高点为 682.2170，30 天低点为 678.0100。这意味着 30 天平均值为 680.2499。HTG 兑 LBP 的变化为 -0.10。

过去 90 天，HTG 兑 LBP 的表现如下：90 天高点为 682.2170，90 天低点为 674.2410。这意味着 90 天平均值为 678.0630。HTG 兑 LBP 的变化为 0.32。

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 USDSGDZARCADGBPINREURAUD
1 USD11.32418.3341.3730.78783.9550.9141.524
1 SGD0.755113.8451.0370.59463.40.691.151
1 ZAR0.0550.07210.0750.0434.5790.050.083
1 CAD0.7280.96413.35410.57361.1490.6661.11

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海地古德/黎巴嫩镑汇率
1 HTG680.11500 LBP
5 HTG3,400.57500 LBP
10 HTG6,801.15000 LBP
20 HTG13,602.30000 LBP
50 HTG34,005.75000 LBP
100 HTG68,011.50000 LBP
250 HTG170,028.75000 LBP
500 HTG340,057.50000 LBP
1000 HTG680,115.00000 LBP
2000 HTG1,360,230.00000 LBP
5000 HTG3,400,575.00000 LBP
10000 HTG6,801,150.00000 LBP
黎巴嫩镑/海地古德汇率
1 LBP0.00147 HTG
5 LBP0.00735 HTG
10 LBP0.01470 HTG
20 LBP0.02941 HTG
50 LBP0.07352 HTG
100 LBP0.14703 HTG
250 LBP0.36759 HTG
500 LBP0.73517 HTG
1000 LBP1.47034 HTG
2000 LBP2.94068 HTG
5000 LBP7.35170 HTG
10000 LBP14.70340 HTG