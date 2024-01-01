10 克罗地亚库纳兑斯里兰卡卢比

按实际汇率将 HRK 换算成 LKR

10 hrk
429.08 lkr

kn1.000 HRK = Sr42.91 LKR

05:05 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
2023 年 1 月 1 日，克罗地亚采用欧元，取代克罗地亚库纳 (HRK) 作为其货币。
查看欧元汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

HRK 兑 LKR 换算表

截至 1 分钟前， 0
中间市场汇率

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

1 HRK兑LKR过去 30 天过去 90 天
43.279743.5268
42.907942.5304
一般43.115843.0936
更改-0.84%0.88%
查看完整历史记录

1 HRK 兑 LKR 统计信息

过去 30 天，HRK 兑 LKR 的表现如下：30 天高点为 43.2797，30 天低点为 42.9079。这意味着 30 天平均值为 43.1158。HRK 兑 LKR 的变化为 -0.84。

过去 90 天，HRK 兑 LKR 的表现如下：90 天高点为 43.5268，90 天低点为 42.5304。这意味着 90 天平均值为 43.0936。HRK 兑 LKR 的变化为 0.88。

跟踪市场汇率

热门货币

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.3731.3250.9151.5250.7881.66618.349
1 CAD0.72810.9650.6661.110.5741.21313.361
1 SGD0.7551.03610.691.1510.5941.25813.848
1 EUR1.0931.5011.44811.6670.8611.82220.057

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将克罗地亚库纳兑换成斯里兰卡卢比

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择HRK作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择LKR作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示HRK兑LKR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

克罗地亚库纳 的热门货币对

HRK兑USD

HRK兑CAD

HRK兑SGD

HRK兑EUR

HRK兑AUD

HRK兑GBP

HRK兑NZD

HRK兑ZAR

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
克罗地亚库纳/斯里兰卡卢比汇率
1 HRK42.90790 LKR
5 HRK214.53950 LKR
10 HRK429.07900 LKR
20 HRK858.15800 LKR
50 HRK2,145.39500 LKR
100 HRK4,290.79000 LKR
250 HRK10,726.97500 LKR
500 HRK21,453.95000 LKR
1000 HRK42,907.90000 LKR
2000 HRK85,815.80000 LKR
5000 HRK214,539.50000 LKR
10000 HRK429,079.00000 LKR
斯里兰卡卢比/克罗地亚库纳汇率
1 LKR0.02331 HRK
5 LKR0.11653 HRK
10 LKR0.23306 HRK
20 LKR0.46611 HRK
50 LKR1.16529 HRK
100 LKR2.33057 HRK
250 LKR5.82642 HRK
500 LKR11.65285 HRK
1000 LKR23.30570 HRK
2000 LKR46.61140 HRK
5000 LKR116.52850 HRK
10000 LKR233.05700 HRK