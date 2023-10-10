银行和其他汇款服务往往暗藏玄机。他们会在汇率上暗做手脚 - 在您不知情的情况下向您收取更多费用。如果他们有手续费，则表示他们会对您进行二次收费。

Wise 永远不会在汇率中加入隐性费用。我们为您提供由路透社独立提供的实际汇率。欢迎将我们的汇率和费用与 Western Union、印度工业信贷投资银行、WorldRemit 等各种平台进行比较，从而亲自了解差异。