1000 英镑兑至泽西镑

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如何将英镑兑换成至泽西镑

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英镑/泽西岛镑汇率
1 GBP0.99999 JEP
5 GBP4.99993 JEP
10 GBP9.99986 JEP
20 GBP19.99972 JEP
50 GBP49.99930 JEP
100 GBP99.99860 JEP
250 GBP249.99650 JEP
500 GBP499.99300 JEP
1000 GBP999.98600 JEP
2000 GBP1999.97200 JEP
5000 GBP4999.93000 JEP
10000 GBP9999.86000 JEP
泽西岛镑/英镑汇率
1 JEP1.00001 GBP
5 JEP5.00005 GBP
10 JEP10.00010 GBP
20 JEP20.00020 GBP
50 JEP50.00050 GBP
100 JEP100.00100 GBP
250 JEP250.00250 GBP
500 JEP500.00500 GBP
1000 JEP1000.01000 GBP
2000 JEP2000.02000 GBP
5000 JEP5000.05000 GBP
10000 JEP10000.10000 GBP