5 英镑兑至格恩西岛镑

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1 GBP1.156611.26945105.8011.724871.916871.107821.9497
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如何将英镑兑换成至格恩西岛镑

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英镑/根西岛镑汇率
1 GBP0.99996 GGP
5 GBP4.99978 GGP
10 GBP9.99955 GGP
20 GBP19.99910 GGP
50 GBP49.99775 GGP
100 GBP99.99550 GGP
250 GBP249.98875 GGP
500 GBP499.97750 GGP
1000 GBP999.95500 GGP
2000 GBP1999.91000 GGP
5000 GBP4999.77500 GGP
10000 GBP9999.55000 GGP
根西岛镑/英镑汇率
1 GGP1.00005 GBP
5 GGP5.00025 GBP
10 GGP10.00050 GBP
20 GGP20.00100 GBP
50 GGP50.00250 GBP
100 GGP100.00500 GBP
250 GGP250.01250 GBP
500 GGP500.02500 GBP
1000 GGP1000.05000 GBP
2000 GGP2000.10000 GBP
5000 GGP5000.25000 GBP
10000 GGP10000.50000 GBP