1000 英镑兑至格恩西岛镑

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1 GBP1.156611.2695105.8051.7251.916811.107821.9521
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英镑/根西岛镑汇率
1 GBP0.99992 GGP
5 GBP4.99962 GGP
10 GBP9.99925 GGP
20 GBP19.99850 GGP
50 GBP49.99625 GGP
100 GBP99.99250 GGP
250 GBP249.98125 GGP
500 GBP499.96250 GGP
1000 GBP999.92500 GGP
2000 GBP1999.85000 GGP
5000 GBP4999.62500 GGP
10000 GBP9999.25000 GGP
根西岛镑/英镑汇率
1 GGP1.00007 GBP
5 GGP5.00035 GBP
10 GGP10.00070 GBP
20 GGP20.00140 GBP
50 GGP50.00350 GBP
100 GGP100.00700 GBP
250 GGP250.01750 GBP
500 GGP500.03500 GBP
1000 GGP1000.07000 GBP
2000 GGP2000.14000 GBP
5000 GGP5000.35000 GBP
10000 GGP10000.70000 GBP