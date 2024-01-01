100 福克兰群岛镑兑捷克克朗

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£1.000 FKP = Kč30.33 CZK

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CZK
1 FKP兑CZK过去 30 天过去 90 天
30.427130.4271
29.906029.2844
一般30.219129.8816
更改1.43%0.45%
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1 FKP 兑 CZK 统计信息

过去 30 天，FKP 兑 CZK 的表现如下：30 天高点为 30.4271，30 天低点为 29.9060。这意味着 30 天平均值为 30.2191。FKP 兑 CZK 的变化为 1.43。

过去 90 天，FKP 兑 CZK 的表现如下：90 天高点为 30.4271，90 天低点为 29.2844。这意味着 90 天平均值为 29.8816。FKP 兑 CZK 的变化为 0.45。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.833281.0853591.24561.499791.623070.9377521.6582
1 GBP1.2000811.30255109.5061.799931.947881.1253725.9924
1 USD0.921350.767725184.07021.381851.495440.86419.955
1 INR0.01095940.009131950.011894810.01643690.0177880.01027710.237361

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福克兰群岛镑/捷克克朗汇率
1 FKP30.33240 CZK
5 FKP151.66200 CZK
10 FKP303.32400 CZK
20 FKP606.64800 CZK
50 FKP1516.62000 CZK
100 FKP3033.24000 CZK
250 FKP7583.10000 CZK
500 FKP15166.20000 CZK
1000 FKP30332.40000 CZK
2000 FKP60664.80000 CZK
5000 FKP151662.00000 CZK
10000 FKP303324.00000 CZK
捷克克朗/福克兰群岛镑汇率
1 CZK0.03297 FKP
5 CZK0.16484 FKP
10 CZK0.32968 FKP
20 CZK0.65936 FKP
50 CZK1.64840 FKP
100 CZK3.29680 FKP
250 CZK8.24200 FKP
500 CZK16.48400 FKP
1000 CZK32.96800 FKP
2000 CZK65.93600 FKP
5000 CZK164.84000 FKP
10000 CZK329.68000 FKP